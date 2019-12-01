SeMigrante entrega premio “Raíces Migrantes” a 10 activistas michoacanos

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre del 2025.- La Secretaría del Migrante de Michoacán reconoció con el premio “Raíces Migrantes” a 10 activistas que destacan por su trabajo en favor de los derechos de los connacionales en áreas como derechos humanos, cultura, legislación y asistencia legal; este año la dependencia recibió este año 20 propuestas, pero las reglas del programa permiten seleccionar únicamente a 10 galardonados en el marco del Día del Migrante Michoacano.

Así lo señaló Antonio Soto Sánchez, titular de la dependencia estatal, quien subrayó la relevancia económica de la comunidad migrante, al recordar que en 2024 enviaron a México 65 mil millones de dólares en remesas, recursos esenciales para miles de familias del país.

Añadió que los migrantes mexicanos aportan el 8% del Producto Interno Bruto y generan alrededor de 42 mil millones de dólares en contribuciones fiscales en Estados Unidos.

En este sentido, Toño Soto afirmó que estas cifras contrastan con el trato que reciben muchos connacionales en territorio estadounidense, donde son criminalizados y sometidos a prácticas que calificó como inhumanas. Recordó a los presentes que la dependencia mantiene programas de apoyo tanto para repatriados como para familias con parientes en el extranjero, entre ellos Refami, Sueño Michoacano, Orgullo Migrante-FinaBien e iniciativas de inversión productiva para el autoempleo.