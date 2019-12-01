Semigrante entrega 200 tarjetas Orgullo Migrante y 20 visas del programa Reencuentro Familiar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 16:10:52

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, encabezó la entrega de 200 Tarjetas Orgullo Migrante y 20 visas del programa Reencuentro Familiar (Refami), como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Michoacán para fortalecer el bienestar connacionales.

Durante el evento, el secretario destacó que estos programas representan un respaldo directo a quienes, a través de su esfuerzo en el extranjero, contribuyen al desarrollo económico y social de sus comunidades de origen, además de permitir el reencuentro familiar después de años de separación.

Se contó con la presencia del alcalde de Huron, California, Reynaldo León, quien reconoció el trabajo que realiza Michoacán para atender de manera cercana y humana a la comunidad migrante, así como la importancia de fortalecer la colaboración binacional.

En este marco, el funcionario estatal anunció que realizará una gira de trabajo por el vecino país del norte entre los meses de febrero y marzo, con el objetivo de fortalecer la vinculación con clubes y organizaciones de migrantes, así como dar seguimiento a programas y acciones en beneficio de la comunidad michoacana en Estados Unidos.

La Secretaría del Migrante reafirma su compromiso de continuar impulsando programas que dignifiquen la vida de las personas migrantes y fortalezcan los lazos entre Michoacán y sus comunidades en el exterior.