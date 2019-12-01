Semigrante acompaña a familias en situaciones de emergencia para la gestión de visas humanitarias

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) brinda acompañamiento y orientación en el trámite de visas humanitarias, dirigidas principalmente a personas que requieren viajar a Estados Unidos para visitar a un familiar directo con enfermedad grave o por fallecimiento. Este tipo de visado permite a las y los solicitantes acudir con urgencia ante circunstancias críticas, priorizando la reunificación familiar.

Para realizar el trámite solo es necesario contar con pasaporte mexicano vigente y presentar una carta emitida por la institución médica de Estados Unidos, dirigida al beneficiario o beneficiaria, en la que se acredite la situación de salud del familiar. En todos los casos, el parentesco con la persona residente en el extranjero debe ser de línea directa.

Asimismo, este acompañamiento se otorga ante el deceso de un familiar directo en Estados Unidos, permitiendo que las personas puedan acudir para despedirse y atender los asuntos derivados de esta situación de emergencia.

Durante 2025, la Semigrante acompañó exitosamente la gestión de 191 visas humanitarias, refrendando su compromiso de apoyar a las familias michoacanas en momentos de profunda necesidad.

La secretaría invita a la población a acercarse a sus oficinas o a los enlaces migrantes municipales para recibir información y orientación gratuita sobre este y otros programas en beneficio de las y los connacionales en Estados Unidos y sus familias.