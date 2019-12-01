Semigrante acerca trámites y servicios a familias migrantes en Ario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 14:54:12

Ario, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) acercó trámites y servicios a personas migrantes y sus familias mediante una jornada en Ario. La actividad fue encabezada por el titular de la dependencia, Antonio Soto Sánchez.

La jornada benefició a personas de Parácuaro, Ario, Erongarícuaro, Tingambato, Salvador Escalante, La Huacana, Nuevo Parangaricutiro, Apatzingán y Turicato, quienes recibieron atención y acceso a los distintos programas de la dependencia estatal.

Como parte de las acciones, se entregaron visas del programa Reencuentro Familiar (Refami), destinadas a personas adultas mayores que buscan reencontrarse con sus hijas e hijos que radican en Estados Unidos, así como pasaportes estadounidenses a quienes participaron en el proceso correspondiente.

Asimismo, se entregaron tarjetas Orgullo Migrante, las cuales permiten acceder a descuentos y beneficios en establecimientos y servicios participantes, con lo que se amplían las alternativas de apoyo para las familias michoacanas.

Con estas actividades, Semigrante fortalece la atención regional y la coordinación con los ayuntamientos para acercar sus programas y servicios a más personas migrantes y sus familias.