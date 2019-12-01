Semigrante abre convocatoria para programa Reencuentro Familiar 2026

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) anuncia la convocatoria 2026 del programa Reencuentro Familiar (Refami), con el objetivo de contribuir al reencuentro de personas adultas mayores con sus familiares que radican en Estados Unidos, mediante el acompañamiento institucional para la gestión del trámite de visa.

La recepción de solicitudes estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2026 y está dirigida a personas de 60 años o más, originarias o residentes de Michoacán, que cuenten con pasaporte mexicano vigente y condiciones de salud adecuadas para viajar. Los expedientes se integrarán en grupos de entre seis y diez personas.

Al respecto, el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que este programa tiene un profundo sentido humano, al señalar que “el Reencuentro Familiar es uno de los programas más sensibles y significativos que tiene la dependencia. Detrás de cada trámite hay una historia de años de separación y esperanza”.

Las y los interesados podrán realizar su solicitud a través de los enlaces municipales y autoridades de las comunidades indígenas, o directamente en las oficinas de la Semigrante, ubicadas en Colegio Militar 230, colonia Chapultepec Norte, en Morelia.