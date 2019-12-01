Seimujer lanza convocatoria a la Presea Eréndira en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero del 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres michoacanas (Seimujer) lanzó la convocatoria al Premio Estatal al Mérito de la Equidad de Género 2026, el cual será entregado el ocho de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, así lo informó Alejandra Anguiano González, titular de la dependencia estatal.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal informó que se cuenta de nuevo con tres categorías: Categoría de niña o adolescente de seis a 17 años descatadas en arte, cultura, ciencia, tecnología, con enfoque en la difusión o promoción de los derechos de las mujeres; mujeres destacadas en ciencia, tecnología, cultura, arte o deporte, promotoras de los derechos de las mujeres; y también a mujer, colectiva u organización integrada por mujeres que promueven la defensa de los derechos de mujeres en situación de vulnerabilidad histórica.

Agregó que al abrir la categoría para niñas y adolescentes se permite reivindicar a las infancias pues se dejó de lado la postura adultocentrista, además de que se logró visibilizar que las infancias y adolescencias también participan en la defensa y promoción de lo derechos humanos de las mujeres.

Para este año el eje temático de la presea será “Las mujeres podemos”, lo que permitirá derribar el mensaje violento como “lloras como niña”, “corres como niña”, “pegas como niña”, para transformarlo a “construyes como niña”, por ejemplo.

Alejandra Anguiano subrayó que el año anterior fueron 11 las niñas y adolescentes que se registraron para participar en la convocatoria, proceso que consiste en enviar una carta de motivos y explicar su labor. Agregó que, aunque solo hubo una menor recipentaria, todas recibieron una mención honorífica por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.