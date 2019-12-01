Seguridad y justicia deben ser prioridad en el Presupuesto 2026: Juan Antonio Magaña de la Mora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 19:32:06

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre del 2025.- Michoacán no puede aspirar a la paz sin invertir con decisión en seguridad y justicia, advirtió el diputado local Juan Antonio Magaña de la Mora, al señalar que el Presupuesto de Egresos 2026 debe destinar mayores recursos a estas áreas estratégicas para recuperar la tranquilidad, fortalecer el Estado de derecho y garantizar la paz social.

El legislador destacó que, aunque en 2025 la Secretaría de Seguridad Pública contó con 6 mil 4 millones de pesos y la Fiscalía General del Estado (FGE) con 1 mil 616 millones 830 mil pesos, los resultados no han sido suficientes frente a la magnitud del reto que enfrenta Michoacán.

“La paz y la justicia deben ser prioridad en Michoacán. Si queremos resultados distintos, el presupuesto 2026 debe apostar por fortalecer a las corporaciones policiales, la Fiscalía y el sistema de justicia en su conjunto”, enfatizó Magaña de la Mora.

Subrayó que no se trata solo de incrementar recursos, sino de invertir con estrategia, inteligencia y transparencia, enfocando el gasto en capacitación, profesionalización y tecnología para prevenir delitos y mejorar la atención a las víctimas.

“No basta con destinar más dinero; debemos invertir con visión. Cada peso que se etiquete a seguridad y justicia debe rendir frutos para la gente”, señaló.

Finalmente, el legislador refrendó su compromiso de impulsar desde el Congreso del Estado un presupuesto responsable y sensible, que coloque en el centro la exigencia ciudadana de vivir en paz, con instituciones sólidas, eficaces y confiables.