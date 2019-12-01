Seguridad de Uruapan reforzada con 200 elementos estatales, sostiene gobernador

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 11:11:47

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre del 2026.- La seguridad de Uruapan ha sido reforzada con aproximadamente 200 elementos de la Guardia Civil, luego del despido masivo de uniformados de su policía municipal, así lo informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista con medios, el mandatario estatal detalló que los efectivos estatales en la Perla del Cupatitzio reforzarán las tareas que debería hacer la policía municipal, como lo es la atención a delitos del fuero común y labores de proximidad.

“Vamos a reforzar a Uruapan, ya hay un despliegue especial como lo ofrecí el día de ayer que ya se está desplazando hacia Uruapan con motopatrullas, con patrullas, con elementos, con un esfuerzo de la Guardia Civil”.

Destacó que también hay un despliegue de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se dé continuidad al operativo que busca cumplimentar órdenes de aprehensión.

Ramírez Bedolla enfatizó que continúan en Michoacán los elementos federales que llegaron con el despliegue del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con particular atención al delito de extorsión, además que durante su administración se ha logrado una reducción importante del homicidio doloso.