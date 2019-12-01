Segundo anillo periférico, solución estratégica para transformar la movilidad en Morelia

Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2026.- El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, destacó que la construcción del segundo anillo periférico de Morelia busca resolver la saturación vehicular que colapsa las vialidades internas de la ciudad. Esta obra estratégica desviará el tránsito de paso mediante un circuito externo, transformando por completo la movilidad metropolitana.

Al rodear la zona conurbada y conectar a los municipios de Morelia, Tarímbaro y Charo, la nueva infraestructura vial permitirá que los vehículos de carga pesada y largo itinerario circulen fuera de la ciudad, lo que favorecerá los desplazamientos cotidianos de sus habitantes, facilitará la circulación de los servicios de emergencia y contribuirá a mejorar la seguridad vial, enfatizó el funcionario estatal.

Abundó que el segundo anillo periférico posibilitará la reducción de los tiempos de traslado y la descongestión vial en el actual libramiento y en las avenidas principales dentro de Morelia, disminuyendo a su vez el ruido excesivo de los automotores y la emisión de gases contaminantes.

Zarazúa Sánchez explicó que el nuevo periférico ofrecerá una conexión ininterrumpida entre las salidas a Pátzcuaro, Quiroga, Mil Cumbres, Charo y Salamanca. Esto permitirá a la población desplazarse de un extremo a otro de Morelia sin cruzar la mancha urbana, facilitando traslados rápidos en vehículos particulares o ambulancias hacia Ciudad Salud, además de optimizar el tiempo de llegada al aeropuerto.

Finalmente, recordó que la SCOP avanza en la construcción de los segmentos 1 y 4, en los tramos La Estancia-Tacícuaro y La Goleta-Cuitzillos, mientras que el 5, La Goleta-Jaripeo, ya se encuentra en operación, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar sus beneficios.