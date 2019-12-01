Seguiré señalando lo que considero incorrecto, siempre dentro de la ley: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García manifestó su respeto a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que por unanimidad declaró inexistente la violencia política contra las mujeres en razón de género que se le atribuía respecto de la presidenta municipal de Uruapan.

El legislador señaló que la determinación permite hacer una distinción fundamental: cuestionar políticamente las decisiones, actuaciones o posturas de una autoridad no significa ejercer violencia en su contra por razón de género. Sostuvo que en todo momento ha respetado a la presidenta municipal en su condición de mujer y que sus diferencias han sido estrictamente políticas.

“Siempre he sido claro: respeto plenamente a la presidenta municipal de Uruapan como mujer y como autoridad. Eso nunca ha estado en discusión. Pero respetar no significa guardar silencio cuando existen decisiones, actuaciones o situaciones que considero deben señalarse. En democracia tenemos derecho a disentir y también tenemos la obligación de debatir”, expresó.

Gaona García recordó que durante este procedimiento se emitieron medidas cautelares en su contra y que recurrió a las instancias jurisdiccionales para controvertirlas. Señaló que el Tribunal Electoral ya había ordenado previamente al Instituto Electoral de Michoacán emitir una nueva determinación y que ahora, al estudiar el fondo del procedimiento, resolvió que no se configuró violencia política contra las mujeres en razón de género.

“Acudí a las instituciones y hoy son las propias instituciones las que han resuelto. No pedí privilegios ni un trato especial; pedí que se analizara el contexto completo de mis expresiones. El Tribunal determinó que se trató de una crítica dentro del debate público y que no se acreditó un impacto diferenciado por su condición de mujer. Esa resolución debe respetarse”, afirmó.

El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que continuará ejerciendo plenamente su libertad de expresión y su responsabilidad como representante popular. Subrayó que no dejará de señalar aquello que considere irregular o contrario al interés público, independientemente de quién ocupe un cargo, pero siempre procurando que sus cuestionamientos se mantengan en el terreno político y dentro de los límites establecidos por la ley.

“Que quede muy claro: nunca ha sido ni será mi intención violentar a una mujer. Pero tampoco aceptaré que una diferencia política o un cuestionamiento al ejercicio del poder sea automáticamente presentado como violencia de género. Defender los derechos de las mujeres es una obligación; defender la libertad de expresión y el derecho a cuestionar al poder también lo es”, puntualizó.

Finalmente, Baltazar Gaona reiteró que mantendrá una relación de respeto institucional con la Presidencia Municipal de Uruapan, aun cuando existan profundas diferencias políticas, y afirmó que continuará expresando sus posiciones con firmeza, argumentos y responsabilidad.