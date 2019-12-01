Segob Michoacán entregará a la ONU relatoría de investigación del homicidio de Bernardo Bravo

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la Secretaría de Gobierno (Segob) enviará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una relatoría sobre la investigación del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, en la que se detallarán las acciones realizadas para esclarecer el caso.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que el informe incluirá los avances obtenidos por las autoridades estatales y federales, entre ellos la detención del presunto autor intelectual y del autor material del crimen, así como de otros implicados en los hechos.

Señaló que el caso ya se encuentra judicializado tanto en el ámbito estatal como en el federal, debido a que algunos delitos corresponden al fuero local, como el homicidio, mientras que otros son de competencia federal, por lo que ahora corresponde a los jueces determinar el curso del proceso legal.

Asimismo, Ramírez Bedolla destacó que entre las personas detenidas se encuentra el líder de una célula delictiva conocida como “Los Blancos de Troya”, y subrayó que la información que se remitirá a la ONU busca dejar constancia de que el caso no quedará en la impunidad, al tiempo que se mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para el seguimiento del proceso judicial.