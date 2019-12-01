Segob Michoacán descarta ataque directo a ayuntamiento de Zinapécuaro

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre del 2025.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, descartó que los hechos violentos ocurridos la madrugada de este martes en Zinapécuaro se traten de un ataque directo en contra del gobierno municipal; resaltó que hay una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) instalada en los límites entre Zinapécuaro y Queréndaro.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna del estado señaló que no hubo intercambio de disparos, sino que hubo disparos al aire, mismos que impactaron contra el palacio del ayuntamiento. Sin embargo, hubo impactos de arma de fuego en tres domicilios más, por lo que las investigaciones determinarán si fue ataque directo hacia ellos o no, pues se presume que estarían habitadas por presuntos delincuentes de un grupo rival.

Agregó, se ha restablecido el orden y constantes patrullajes, hay tres personas detenidas a los que se les encontraron armas de fuego y municiones.

Zepeda Villaseñor señaló que no hay muertos o heridos tras el tiroteo, sino que únicamente se quemó un poste con cámaras del C5i. El ayuntamiento se encuentra en labores normales, dijo.

Reconoció que los alcaldes de Queréndaro y Zinapécuaro han manifestado su preocupación por hechos recientes en sus territorios, pues se vive una disputa territorial por parte de grupos de la delincuencia organizada