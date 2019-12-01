Segob levanta la voz contra la discriminación 

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- La Secretaría de Gobierno (Segob), a través del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), realizó la novena Cruzada por la Inclusión, en el marco del Día Estatal contra la Discriminación, y llamó a la población a no ser indiferente ante la discriminación y a convertir la igualdad en un compromiso colectivo.

Durante la inauguración de la jornada, en representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Salvador Vázquez Villa, señaló que es fundamental que las instituciones estén presentes en el territorio y mantengan cercanía con la ciudadanía, colocando a las personas en el centro de las acciones públicas. Asimismo, reconoció el trabajo del Coepredv para promover el respeto a los derechos humanos y construir una sociedad libre de discriminación.

Por su parte, la directora del Coepredv, Nohemí Hinojosa Castillejo, resaltó que más del 91 por ciento de las controversias atendidas por el consejo han sido resueltas, cifra que refleja las historias de personas que decidieron levantar la voz ante situaciones de discriminación. Subrayó que la labor institucional no debe limitarse a atender los casos, sino que también debe orientarse a prevenirlos mediante la sensibilización, las charlas, los talleres y otras actividades de concientización.

Como parte de la jornada, se entregaron reconocimientos a Nancy Gabriela Buenrostro Cortés, intérprete de Lengua de Señas Mexicana del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); a Mariana del Carmen Ramírez Duarte, presidenta de la asociación civil De la Cabeza al Cielo, y al colectivo Las Tarascas en Busca de la Libertad por su labor en favor de la inclusión y la construcción de una sociedad más justa.

La Cruzada por la Inclusión contó con la participación de dos instituciones federales: el IMSS y la Secretaría de Bienestar; 23 dependencias del Gobierno del Estado; 10 asociaciones civiles y ocho instituciones educativas.