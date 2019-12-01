Sefeco invita a niñas y niños al curso de verano "Niñez Emprendiendo"

Morelia, Michoacán; 10 de julio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las habilidades, creatividad y cultura emprendedora de la niñez moreliana, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), invita a participar en el curso de verano "Niñez Emprendiendo", dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad.

El curso es gratuito y se realizará del 20 al 31 de julio, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del DIF Morelia, ubicadas en la calle Eduardo Ruiz, colonia Centro, dentro del Centro Administrativo de Morelia (CAM), donde las y los pequeños participantes aprenderán de manera dinámica la importancia del ahorro y la educación financiera. Además, conocerán el proceso para crear un negocio desde cero, y desarrollarán habilidades como el trabajo en equipo, la creatividad y la toma de decisiones.

Asimismo, recibirán capacitación en temas de cultura vial y señalamientos por parte de Policía Morelia; conocerán cómo actuar en caso de una emergencia o siniestro mediante talleres impartidos por Protección Civil, y pondrán en práctica lo aprendido con un circuito de educación vial en bicicletas dentro de las instalaciones.

Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de julio en las oficinas de la Sefeco, ubicadas en la calle Eduardo Ruiz, colonia Centro. Para realizar el trámite, las madres, padres o tutores podrán acudir de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 16:00 horas, presentando la siguiente documentación:

• Del menor: copia del acta de nacimiento y dos fotografías tamaño infantil.

• Del padre, madre o tutor: copia del INE o pasaporte, copia del comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, firma de la carta responsiva y llenado de la hoja de inscripción.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo integral de las nuevas generaciones, promoviendo desde la infancia valores como la responsabilidad, el emprendimiento, la educación financiera y la cultura de la prevención, contribuyendo a la formación de ciudadanos preparados para construir un mejor futuro.