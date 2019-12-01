SEE pide a directores cargar información para favorecer programas socioeducativos

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 11:36:07

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) hace un llamado a directoras y directores de las escuelas de Michoacán para que carguen la información necesaria en la plataforma 911 para favorecer la implementación de los programas socioeducativos del gobierno del estado.

Así lo señaló Gabriela Molina Aguilar, titular de la SEE, es fundamental cargar los datos para evitar que las infancias se queden fuera de los programas socioeducativos que tiene la dependencia estatal.

"Cuando llegamos no teníamos datos, no sabíamos cuántos maestros estaban en plantilla, había matrículas duplicadas o no ha ka matrícula".

Ejemplificó el caso de Zamora, donde la mayoría de directores escolares se quejaron de no haber recibido calzado escolar para sus estudiantes.

Explicó entonces, la inercia institucional que había hizo que no hubiera registro de matrícula a la institución sino que había un subregistro, mientras que actualmente todo pasa por el registro de la matrícula de Control Escolar, que está bajo el cargo de la SEE.

Gaby Molina subrayó que a través de Gobierno Digital, es la primera vez que la SEE tiene completamente el manejo del control escolar y se conoce el registro o en su caso sobreregistro.

Por ello reiteró el llamado a los directores de instituciones para cargar los datos de la plataforma 911 en la página sigem.see.michoacan.gob.mx misma que estará abierta del 01 al 25 de septiembre.

La secretaria de educación enfatizó que en secundaria es fundamental, pues los programas saldrán basados en esos datos y podría hacer que algunos alumnos queden fuera de dichos beneficios.