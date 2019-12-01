Tres internos del penal de Tepic fueron ultimados tras ataque con armas blancas

Tepic, Nayarit, a 11 de septiembre de 2025.- El día de ayer por la mañana se reportó el homicidio de tres internos del penal estatal Venustiano Carranza de Tepic, motivo por el cual Petronilo Díaz Ponce, fiscal general de Nayarit, el día de hoy realizó una conferencia en la cual indicó que el ataque con el que le quitaron la vida a los internos fue realizado con armas blancas, además, aseguró que las investigaciones de este hecho siguen bajo investigación, esto para poder llegar con los responsables de esta acción, para así ponerlos a disposición de las autoridades pertinentes.

Entre los fallecidos, se informó que uno de ellos fue agente de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Nayarit en el pasado.

También se indicó que el día de los hechos se realizó un operativo dentro del penal, en el cual confiscaron armas blancas, herramientas prohibidas y ropa.

Las autoridades informaron que los familiares de los occisos ya fueron avisados y puestos en contacto para que los restos de sus familiares sean entregados.