Se desata tiroteo en Academia Naval de EU en Maryland; fuentes extraoficiales indican que el tirador es un estudiante el cual habría sido expulsado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 19:04:05
San Francisco, Estados Unidos, a 11 de septiembre de 2025.- Fuentes extraoficiales, informaron que salto una alerta de disparos en el campus de la Academia Naval de los Estados Unidos, así como una base cercana a esta, en Maryland, las cuales hasta el momento permanecen cerradas.

"La Actividad de Apoyo Naval de Annapolis, en coordinación con las fuerzas del orden locales, respondió a los informes de amenazas contra la Academia Naval", informó un portavoz.

Sobre el hecho se dio a conocer que al parecer se trata de un guardiamarina, el cual habría sido expulsado de la academia, motivo por el cual regresó a la misma con un arma, ingresando hasta un dormitorio donde disparo contra varios estudiantes.

"El tirador está llamando a las puertas haciéndose pasar por un policía militar", comentaron.

Se informó que al menos una víctima de este lamentable hecho logró ser trasladada de urgencia a un hospital, mientras que las demás víctimas continúan siendo evaluadas.

                                                                                                               

