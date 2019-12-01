Condenan a 27 años y 3 meses de prisión al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro; fue condenado por al menos 5 delitos diferentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 19:25:23
Brasilia, Brasil, a 11 de septiembre de 2025.- Esta tarde, en Brasil, el juez encargado de supervisar el juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro (2019-1013), por liderar una conspiración golpista para permanecer en el cargo a pesar de  su derrota en el año 2022, lo condenó a 27 años y tres meses de prisión.

El expresidente, fue condenado por al menos 5 delitos diferentes, los cuales son; intento de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público, intento de abolición de Estado Democrático de Derecho y daño a bienes protegidos.

Para ser condenado tan solo se necesitaban de 3 a 5 votos a favor, siendo la magistrada, Carmen Lúcia Antunes, la que emitió el tercer voto necesario a favor de la condena, al considerar suficientes los argumentos del juez instructor, Alexandre de Moraes, quien declaró al líder ultraderechista y a siete de sus aliados culpables de cinco delitos contra el orden democrático.

 "El panorama fáctico está demostrado, está comprobada la violencia y la grave amenaza", comentó la magistrada.

