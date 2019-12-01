Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 21:39:07

Jacona, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Un hombre fue asesinado a balazos en un camino de terracería, al momento se ignora el móvil del porque, motivo por el cual autoridades de la Fiscalía General del Estado investigaran el hecho.

En cuanto a lo ocurrido se mencionó que minutos antes de las 16:00 horas de este jueves en la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibieron un reporte ciudadano sobre una persona tirada entre las calles Bugambilias y Jose Rendón.

A la colonia Los Álamos se trasladaron Policías Municipales quienes encontraron al masculino con heridas de bala, por lo que pidieron una ambulancia, los socorritas llegaron y confirmaron la muerte del masculino.

El occiso fue identificado con el nombre de Jorge Armando H., de 33 años de edad, vecino de la zona.

Peritos Especializados en la Escena del crimen realizaron las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes.