Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 17:58:38
Actopan, Veracruz, a 11 de septiembre de 2025.- El día de hoy, cerca de la comunidad de Palmas de Abajo, fue localizado el cuerpo de una mujer trans, la cual fue identificada como “La Monse”.

Sobre el hecho se informó que campesinos de la región fueron los que reportaron la presencia del cadáver y alertaron a las autoridades sobre el hallazgo, al arribar al lugar, las autoridades indicaron que la víctima, presentaba visibles huellas de violencia.

Servicios periciales de Xalapa fueron los encargados de realizar el levantamiento del cuerpo, para así, trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

La Fiscalía indicó que tras el hallazgo se abrió la carpeta de investigación pertinente, esto para esclarecer el hecho, dar con los responsables de este crimen y deslindar responsabilidades.

 

