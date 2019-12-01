Confirman muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa; novio la buscaba en redes y ahora le tocó despedirla

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025.- La tragedia por la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, sumó una víctima más: Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, quien tenía 19 años de edad y además era buscada por su novio desesperadamente en redes sociales.

La universidad confirmó su fallecimiento tras casi 24 horas de búsqueda, luego de que se reportara su desaparición en la zona del siniestro.

Su novio, Bryan Ramos, había movilizado a la comunidad a través de redes sociales para dar con su paradero, compartiendo su descripción física y la última ubicación conocida.

"El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis 'guaguas' (como decía ella) Perdí a mi compañera de vida, nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad a partir desde que te conocí. En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre mi ratoncita linda en esta y todas las vidas que me queden. Descansa en paz mi bebé", escribió Ramos en su cuenta de Instagram tras conocer la noticia de la muerte de su novia.

Cabe destacar que tras la explosión, un rescatista de Protección Civil de la CDMX respondió el celular calcinado de la joven y logró establecer contacto con la familia para confirmar que Ana Daniela había resultado herida durante el accidente; ahora lamentablemente se confirmó su deceso.