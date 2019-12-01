Sedum vigila la operación de la red semafórica y llama a conducir con precaución

Sedum vigila la operación de la red semafórica y llama a conducir con precaución
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 19:23:49
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Morelia, Michoacán; 09 de julio de 2026.- Dando seguimiento al compromiso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, de brindar vialidades más seguras para peatones, ciclistas y automovilistas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) monitorea de forma permanente de la red semafórica a través del Centro Integral de Semáforos (CEIS-M), que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Joanna Moreno Manzo, titular de la Sedum, indicó que en las últimas semanas se detectaron daños en equipos de distintos cruceros de la ciudad, por lo que personal del CEIS-M atendió de manera inmediata las incidencias e instaló semáforos provisionales mientras se realizan las reparaciones correspondientes, a fin de evitar afectaciones a la movilidad y reducir riesgos.

“Las causas más comunes de los daños a semáforos son las fallas eléctricas, el robo de cableado y accidentes viales. La atención oportuna de estos reportes permite mantener en funcionamiento las intersecciones y brindar mayor seguridad a quienes diariamente transitan por las vialidades de Morelia”, señaló Moreno Manzo, quien recordó a la ciudadanía que se puede reportar cualquier falla en la red semafórica a la dependencia, llamando al 443 113 5000, donde personal del CEIS-M brinda atención permanente para canalizar y atender las incidencias.

Asimismo, exhortó a las y los automovilistas a extremar precauciones al conducir, disminuir la velocidad, respetar la señalización vial y mantener una distancia prudente entre vehículos, ya que las condiciones del clima incrementan el riesgo de accidentes.

Bajo la instrucción del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia continúa fortaleciendo las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial para ofrecer una movilidad más segura, ordenada y eficiente en beneficio de todas y todos.

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