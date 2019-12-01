Sedum acompaña a habitantes de la colonia Luviano en su proceso de regularización 

Morelia, Michoacán; 08 de julio de 2026.- Con el propósito de brindar certeza e información clara a las y los habitantes de la colonia Luviano —en la zona de La Aldea—, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) realizó una reunión informativa para orientar a las familias sobre el proceso de regularización de sus predios.

Como parte de la visión del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por impulsar un desarrollo urbano ordenado y brindar seguridad jurídica a las familias morelianas, la Sedum mantiene un trabajo cercano con la ciudadanía para facilitar este tipo de procesos.

La reunión fue encabezada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, en coordinación con la regidora Marissa Trujillo Magaña y personal de la Sedum, quienes explicaron los pasos a seguir para iniciar y avanzar de manera certera en su proceso de regularización, además de resolver dudas sobre el procedimiento.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para construir una ciudad mejor planeada, con mayor certeza jurídica y mejores condiciones para el desarrollo de todas y todos los habitantes.