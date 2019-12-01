SEDESU y CANOPIA firman MOU para la creación de bancos de restauración en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 6 de marzo del 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la firma de un memorándum de entendimiento (MOU) entre la dependencia y Canopia Carbon, una plataforma técnica, legal y financiera, especializada en el desarrollo de proyectos de captura de carbono forestal.

Del Prete comentó que se identificó la necesidad de contar con un instrumento técnico e institucional que permita estructurar y operar un esquema de Bancos de Restauración de Querétaro como un mecanismo para canalizar recursos provenientes de compensaciones ambientales hacia proyectos viables, medibles y alineados con los instrumentos de ordenamiento ecológico y la legislación ambiental.

En el marco de este acuerdo, indicó el funcionario, se diseñará y establecerá un modelo operativo, legal, financiero y técnico para los Bancos de Restauración de Querétaro, que permita canalizar compensaciones ambientales obligatorias y voluntarias hacia la restauración, conservación y valorización de servicios ecosistémicos en núcleos estratégicos, específicamente mecanismos para la captación de agua.

"Estamos muy contentos por la firma del memorándum de entendimiento, ya que es muy importante contar con el banco de recuperación, este es uno de los caminos para invertir en México, representa un parteaguas para decir que los mecanismos de financiamiento ambiental son el camino", puntualizó.

A su vez, el director general de CANOPIA, José Luis Castro Negrete, explicó que su objetivo es escalar en la restauración y cuidado del agua, por lo que buscan instituirlo como parte del ciclo económico.

Finalmente, el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Javier Torres Hernández, indicó que, desde la SEDESU, se impulsa una estrategia integral en la que participan las distintas direcciones de la subsecretaría, con el objetivo de promover la restauración ambiental mediante diversos instrumentos de planeación y financiamiento, entre ellos destacan el Programa de Ordenamiento Ecológico, los Planes de Desarrollo Urbano y la creación de un banco de restauración enfocado en las dos cuencas hídricas más importantes del estado.