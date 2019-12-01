SEDESOQ fortalece atención a personas mayores con la apertura de 42 clubes en el estado de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de agosto de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), a través de su titular, Luis Nava, informó que hasta el momento se encuentran en operación 42 clubes del adulto mayor distribuidos en 17 municipios, lo que representa un avance significativo en la cobertura de este programa de atención y acompañamiento a personas mayores.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, agregó que los clubes representan la estrategia de política pública enfocada en la inclusión y el reconocimiento de las personas mayores, dando así atención a todos los sectores de la población con vulnerabilidad a fin de brindar oportunidades para todos.

“Cada club del adulto mayor es mucho más que un punto de reunión; es un espacio donde nuestros adultos mayores encuentran compañía, fortalecen lazos de amistad, participan en actividades que estimulan su mente y su cuerpo. Queremos que estos espacios sean un ejemplo de cómo Querétaro cuida y valora la experiencia y aportación de quienes han dado tanto a nuestro estado", indicó.

Estos espacios están diseñados para fomentar la convivencia, el aprendizaje y la participación con actividades físicas, recreativas y culturales, contribuyendo para que los adultos mayores tengan un espacio seguro en donde puedan reactivarse y además cuenten con salud física y mental.