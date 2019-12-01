Sectores productivos expresan respaldo a Carlos Torres Piña tras reunión en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 19:30:13

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- Representantes de los sectores mezcalero, ejidal y ganadero manifestaron su respaldo a Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, luego de sostener un encuentro en el que expusieron las principales necesidades y retos que enfrentan sus actividades productivas.

Durante la reunión, los asistentes destacaron la disposición del morenista para escuchar sus planteamientos y trabajar de manera conjunta en temas como seguridad, desarrollo rural, mejoramiento de caminos, comercialización de productos y acceso a financiamiento para el campo.

La presidenta de Mujeres Mezcaleras de Michoacán, Delia Vargas Vieyra, aseguró que conoce a Torres Piña desde hace varios años y lo describió como una persona honesta y comprometida con el cumplimiento de sus compromisos.

"Es una persona honesta, transparente. Lo veo que no le gusta prometer mucho, pero sí lo que habla lo cumple. Tengo ya años de conocerle y la verdad espero mucho futuro para Michoacán si es que él llega a la elección favorable", expresó.

Asimismo, señaló que el sector mezcalero ha enfrentado distintos desafíos y afirmó que el aspirante ha mostrado interés en atenderlos, particularmente en materia de seguridad, infraestructura carretera y fortalecimiento de la comercialización.

Por su parte, Cayetana Nambo Rangel, secretaria del comisariado ejidal de Erongarícuaro, resaltó la actitud de respeto que, dijo, ha mantenido Torres Piña hacia los demás aspirantes, además de su interés por respaldar programas sociales dirigidos a las mujeres del campo.

"Lo que más me gustó de él es el respeto a los demás compañeros que andan compitiendo. Me gusta la forma de él porque no agrede… y sobre todo de seguridad y de respeto a los demás compañeros", comentó.

La representante ejidal también expresó su deseo de que programas como Sembrando Vida continúen y confió en que el aspirante mantenga el apoyo a las comunidades de la región lacustre.

En tanto, el presidente del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Michoacán, Abraham Ángel Cuevas Mendoza, indicó que el sector requiere aliados que impulsen el financiamiento y los subsidios para fortalecer la actividad pecuaria.

"Hemos platicado con el licenciado Carlos Torres Piña y nos ha manifestado su intención de ser de los que apoya al sector, y por eso es que lo acompañamos, porque buscamos quien sea un aliado y un compañero del sector ganadero", señaló.

Finalmente, los representantes coincidieron en que el encuentro permitió establecer un diálogo directo con Torres Piña, a quien reconocieron por su apertura para escuchar las necesidades de los sectores productivos y por su disposición para construir propuestas encaminadas al desarrollo de Michoacán.