Sector educativo de Michoacán cierra filas con Raúl Morón 

Sector educativo de Michoacán cierra filas con Raúl Morón 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 13:04:56
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Morelia, Mich., a 11 de julio de 2026.- Maestros, directivos, representantes magisteriales y trabajadores en general de los niveles de educación básica, medio superior y superior, cerraron filas en torno a Raúl Morón Orozco, al reconocerlo como el perfil mejor calificado para consolidar la transformación del sector y de Michoacán.

El senador con licencia acudió por invitación a un encuentro del sector educativo, en donde representantes de cada nivel, de diversos subsistemas y líderes magisteriales, externaron sus puntos de vista sobre hacia donde debe conducirse el estado en la materia.

El común denominador entre las participaciones fue que ven en Raúl Morón, por su experiencia, liderazgo y origen como profesor, la esperanza para que la educación pública en Michoacán se transforme desde sus cimientos, en favor de estudiantes y trabajadores.

El profesor tomó nota de las propuestas y mostró su compromiso por transformar al sector, para lo cual los convocó a generar la unidad en cada comunidad y así, desde lo colectivo, hacer realidad los anhelos del pueblo.

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