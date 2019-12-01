Secretario de Seguridad Antonio Cruz fortalecerá plena coordinación con el Gobierno de México: Bedolla

17 de Noviembre de 2025
Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.- El nuevo secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, es un perfil de alto nivel que fortalecerá la coordinación con el Gobierno federal y el ajuste integral en la estrategia de seguridad que se implementa en la entidad, así lo señaló el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla durante la conferencia de este lunes. 

Explicó que el titular de la SSP, es alguien que tiene el respaldo y el visto bueno del Gobierno de México, así como del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. 

Resaltó que Cruz Medina cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de operaciones de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con la Secretaría de Marina y con la Comisión Nacional Antisecuestro. 

Ramírez Bedolla puntualizó que la estrategia cuenta con una visión clara de inteligencia, investigación y judicialización, lo que permitirá el combate a la impunidad y el reforzamiento a la justicia. 

Resaltó que desde el 2022, Antonio Cruz asumió el cargo de subsecretario de Inteligencia Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública y recientemente, se desempeñaba como vicefiscal de la Fiscalía estatal. 

Reconoció que durante la gestión del exsecretario Juan Carlos Oseguera Cortés, se redujo la incidencia delictiva en el caso de homicidio doloso y otros ilícitos.

