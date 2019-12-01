Secretaría del Trabajo de Querétaro impulsa a más de 200 mujeres emprendedoras

Querétaro, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, informó que ha concluido el recorrido por los diversos municipios del estado para hacer entrega de equipamiento para el autoempleo, programa mediante el cual se beneficiaron 116 iniciativas productivas lideradas por más de 200 mujeres y personas con discapacidad, quienes recibieron las herramientas necesarias para emprender, fortalecer su economía y avanzar hacia la formalización de sus proyectos, con un valor hasta de 50 mil pesos.

En ese sentido, la titular de la dependencia dijo que este programa nace del compromiso de la Secretaría del Trabajo por llegar a quienes más lo necesitan: mujeres que buscan independencia económica, personas con discapacidad que desean emprender y requieren una oportunidad para iniciar o consolidar un negocio.

“Cada entrega representa un impulso directo a su capacidad de trabajo y a su deseo de construir un mejor futuro; cuando crece una mujer, crece una familia, y este programa es una prueba de ello: detrás de cada equipo que entregamos hay un sueño que se despierta, una historia que cambia y una nueva oportunidad para salir adelante”, expresó.

Los paquetes entregados fueron diseñados para responder a las necesidades reales de cada iniciativa, en giros como panadería, pastelería, carnicería, repostería, preparación de alimentos, cafetería, belleza y uñas, spa, carpintería, sublimación, elaboración de productos artesanales, floristería, entre otros.