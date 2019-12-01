Ejecutan a dos individuos en Tlalpujahua, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 12:19:42

Tlalpujahua, Michoacán, a 22 de diciembre 2025.- Los cuerpos de dos hombres que fueron asesinados a balazos, se localizaron en un vehículo que estaba abandonado sobre la autopista México-Guadalajara (Occidente) en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las inmediaciones de la comunidad de Agua Caliente, estaba abandonado un vehículo y dentro de este los cuerpos ensangrentados de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales

presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.