Localizan sano y salvo a un policía de Salvador Escalante que estaba reportado como desaparecido 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 11:22:51
Salvador Escalante, Michoacán, a 22 de diciembre 2025.- Luego de que se llevará a cabo un intenso operativo por parte de autoridades de los tres niveles de Gobierno, se localizó sano y salvo a un policía Municpal que estaba reportado como desaparecido.

Al respecto se informó que fue el pasado sábado que se reportó que el elemento policía con había sido privado de la libertad en la comunidad de Arocutín.

De inmediato se implementó un operativo el cual arrojó como resultado la localización del agente sano y salvo.

Hechos que ya son investigados para determinar las circunstancias bajo las cuales se dio la privación de la libertad.

