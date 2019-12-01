Ultiman a tiros a un hombre en Morelia, Michoacán; fue hallado en predio

Ultiman a tiros a un hombre en Morelia, Michoacán; fue hallado en predio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 11:55:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 22 de diciembre del 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en un predio de la colonia Buenos Aires, al norte de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Eucalipto de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un hombre en Morelia, Michoacán; fue hallado en predio
Choque de motocicleta en Zamora, Michoacán deja un herido grave 
Localizan sano y salvo a un policía de Salvador Escalante que estaba reportado como desaparecido 
Se mantienen operativos en Lázaro Cárdenas, Michoacán para prevenir accidentes viales por consumo de bebidas alcohólicas
Más información de la categoria
Senado incumple con la "austeridad"; gasta 40% más en comidas durante 2025
A casi un año de la tragedia: vecinos regresan a edificio sin dictamen ni servicios tras explosión en Lázaro Cárdenas
Se estrella contra poste en Uruapan, Michoacán; logró salvar la vida
Hallan hieleras con restos humanos en su interior en Culiacán, Sinaloa
Comentarios