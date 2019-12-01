A casi un año de la tragedia: vecinos regresan a edificio sin dictamen ni servicios tras explosión en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 10:36:26

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 22 de diciembre del 2025.- A casi 11 meses de la explosión registrada el 22 de enero en un edificio del fraccionamiento 11 de Julio, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de Protección Civil del Estado realizó una nueva evaluación estructural para determinar si el inmueble puede seguir siendo habitable.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los vecinos podrán regresar de manera definitiva a sus hogares, a la espera de un dictamen oficial.

El estallido ocurrido a inicios de año dejó una persona fallecida, más de seis lesionados y obligó a evacuar al menos a 20 residentes.

Tras el incidente, autoridades municipales instalaron un centro de mando provisional y se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública y Bomberos, quienes realizaron labores de auxilio y remoción de escombros.

Protección Civil continúa revisando muros, columnas y daños internos del edificio para emitir un veredicto técnico. Sin embargo, los habitantes denuncian que, pese a que en su momento se habló de la demolición total del inmueble, no se les ha informado con claridad sobre el estado real de la estructura ni sobre las acciones a seguir.

El gobierno municipal ha señalado que, dependiendo del resultado, se brindaría apoyo para el pago de renta a las familias afectadas.

Ante la suspensión de apoyos y el retiro del acordonamiento policial, varios vecinos han comenzado a regresar al edificio desde hace dos semanas, pese a no contar con servicios básicos como luz eléctrica ni agua potable.

Además, aseguran que ni Protección Civil ni otras autoridades han explicado oficialmente las causas de la explosión, que de manera extraoficial se atribuye a una acumulación de gas, mientras los derechohabientes de Infonavit acusan abandono y falta de soluciones para recuperar su patrimonio.