Choque de motocicleta en Zamora, Michoacán deja un herido grave 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 11:50:06
Zamora, Michoacán, a 22 de diciembre 2025.- Con lesiones de consideración resultó un joven motociclista al chocar por alcance contra una camioneta, el conductor espero el arribo de las autoridades policíacas.

El aparataso accidente se registró aproximadamente a las 08:30 horas de este lunes en la Avenida Luis Hernández Barrera a la altura del Fraccionamiento Siena.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de resguardar la zona y agilizar el tráfico, mientras paramédicos de Rescate auxiliaban al lesionado.

Tratándose del joven Jorge R., V., de 19 años de edad, vecino de la colonia Salinas de Gortari, el cual fue trasladado a un nosocomio para su atención médica, ya que presentaba fractura en tibia derecha y trauma en cráneo.

Al sitio llegaron elementos de Tránsito Municipal quienes se encargaron de los peritajes y aseguraron la moto de la marca Yamaha tipo Ray ZR, color verde con negro, con placa 93PSX1 de Michoacán así como la camioneta Nissan tipo Estaquitas color gris con blanco, con matrícula NJ-3432-B de Michoacán.

Las unidades fueron enviadas al corralón oficial y puestas a disposición de las autoridades competentes donde se deslindaran responsabilidades.

