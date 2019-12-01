Senado incumple con la "austeridad"; gasta 40% más en comidas durante 2025

Ciudad de México, a 22 de diciembre 2025.- El Senado de la República gastó 40 por ciento más en la partida que destina a las comidas y cafetería de los legisladores federales, al pasar de 13 millones 430 mil 100 pesos en los nueve primeros meses del 2024 a 18 millones 839 mil 800 pesos entre enero y septiembre de 2025 es decir, un aumento de 5.4 millones de pesos tan solo en alimentación.

Dicho aumento se generó a pesar de cancelar servicios de alimentación con el argumento de que el costo de los contratos implicaban corrupción

Lo anterior se dio a conocer en el Informe del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al Tercer Trimestre del 2025, en el cual se establece que la Cámara Alta del Congreso de la Unión canalizó 18.8 millones de pesos al “gasto realizado en servicio de alimentos y cafetería en comedor de legisladores; buffet en 73 sesiones; dos mil 530 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 378 servicios para órganos de gobierno y 826 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como servicio de cafetería en 483 reuniones de trabajo administrativo, para oficinas de senadores, comisiones y áreas parlamentarias, administrativas y técnicas”.

Además, se indicó que hasta el 2024, el Senado entregó contratos a dos empresas para proveer del servicio de comidas dentro y fuera de sus instalaciones.