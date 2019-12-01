Se estrella contra poste en Uruapan, Michoacán; logró salvar la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 08:55:53
Uruapan, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.– Un conductor salvó la vida de manera milagrosa luego de perder el control de su vehículo compacto y estrellarse contra un poste en el viaducto Jicalán, durante la madrugada de este lunes en el municipio de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del condominio Mediterráneo alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar un fuerte impacto y observar un vehículo severamente dañado, así como la posible presencia de personas lesionadas en la zona.

Al sitio acudieron elementos de Rescate y Salvamento, quienes localizaron un automóvil compacto de color blanco con el conductor atrapado entre los fierros.

Debido a la magnitud del impacto, fue necesario utilizar equipo hidráulico para liberarlo y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde recibió atención médica.

 

