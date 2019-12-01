Conrado Paz Torres expone chats: Bautista Tafolla exigía 50% de salarios para el Movimiento de Carlos Manzo y llamaba al edil "Alacrán"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 12:20:09

Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.-

El diputado Conrado Paz Torres rompió el silencio sobre su salida del movimiento independiente del Sombrero, revelando conversaciones privadas de WhatsApp mantenidas con su colega, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla.

Las conversaciones expuestas por Paz Torres detallan las presiones constantes ejercidas sobre él para que entregara el 50% de sus salarios y prerrogativas al movimiento.

Paz Torres comentó que en su momento entregó la cantidad de 3 MDP la cual, según dijo, fue recibida por el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El diputado Conrado Paz Torres apuntó que trató de ser prudente y no revelar dicha información, pero fue debido a que de manera frecuente el legislador Bautista Tafolla lo calificaba de "traidor" del movimiento.

Agregó que su compañero diputado se refería al edil Carlos Manzo como un "alacrán" y mencionaba maltratos, a pesar de que el alcalde era el líder del proyecto al que se les exigía financiar.

Paz Torres concluyó que su decisión de separarse hace varios meses fue para proteger su trabajo legislativo y su integridad, anteponiendo su compromiso con la ciudadanía a las demandas económicas internas del movimiento.