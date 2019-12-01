Secretaría del Trabajo acerca servicios médicos gratuitos a trabajadores de San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, 25 de octubre de 2025.- La Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro (ST), que encabeza Liliana San Martín Castillo en colaboración con la Asociación Civil “Más por tu Salud”, acercó más de 20 servicios de alta especialidad dirigidos a trabajadoras, trabajadores y sus familias, en el municipio de San Juan del Río, mediante los cuales se beneficiaron cerca de 300 personas.

San Martín Castillo, destacó que esta Jornada de Salud forma parte de las acciones que impulsa la dependencia para promover el bienestar y la salud integral de las y los trabajadores queretanos, ofreciendo servicios que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

“El bienestar laboral empieza por la salud, y a través de estas ferias fortalecemos la prevención, la atención médica y el equilibrio entre trabajo y bienestar, agradezco la colaboración que hemos logrado con la secretria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Silvia Rivera Hernández”, señaló San Martín Castillo.

Durante la Jornada de Salud que se llevó a cabo de 09:00 a 14:00 horas en la colonia Fátima, se ofrecieron atenciones de medicina general, interna y del dolor, traumatología, ginecología, odontología, fisioterapia, oftalmología, nutrición, psicología y pediatría, además se realizó tamiz auditivo a recién nacidos, aplicación de vacunas, pruebas de laboratorio y los asistentes pudieron surtir sus rectas de medicamentos, todo de manera gratuita.

Con este tipo de actividades se reafirma el compromiso de la ST Querétaro con el impulso de políticas públicas que favorecen entornos laborales más sanos, incluyentes y productivos.