Secretaría de Cultura alista nueva convocatoria de Sonopedia para enero de 2026

Morelia, Michoacán, a 07 de agosto del 2025.- Será en enero de 2026 cuando se publique la siguiente convocatoria para que artistas locales puedan acceder gratuitamente al estudio de grabación “Sonopedia”, anunció Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura de Michoacán. El programa busca apoyar a músicos y agrupaciones del estado al brindarles un espacio profesional para realizar sus grabaciones.

La funcionaria explicó que la primera edición de este programa, lanzada en enero de 2025, seleccionó a 12 beneficiarios. Hasta el momento, cerca de nueve de ellos ya han podido realizar sus grabaciones, gracias a un calendario organizado para el uso del estudio.

Aunque en un principio se planteó realizar dos convocatorias al año, señaló que debido a la incorporación de nuevos proyectos culturales en el mismo espacio, se optó por reducir a una convocatoria anual, al menos por el momento.

El estudio Sonopedia se encuentra en Casa Michoacán, antes conocida como Casa de Gobierno, inmueble que fue transformado en un centro cultural por iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con el objetivo de promover el arte y la cultura entre la población michoacana.