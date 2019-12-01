Secretaría de Bienestar realiza la Feria del Bienestar en Huetamo, Michoacán

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2025.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia integral que atiende las necesidades de la población desde el territorio, la Secretaría de Bienestar que encabeza Ariadna Montiel Reyes, realizó este miércoles la Feria del Bienestar en el municipio de Huetamo, Michoacán.

En la Feria que se instaló en el jardín central de la cabecera municipal de Huetamo, el subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán, destacó la importancia del Plan Michoacán a través del cual se invierten 57 mil millones de pesos en el estado para realizar más de 100 acciones en materia de infraestructura carretera, educativa, salud, construcción de red de agua potable y fortalecimiento de la seguridad.

“La tarea de la paz no es solamente de las fuerzas policiales, la paz tiene que ser una tarea de todas y de todos, tiene que ser una tarea de toda las Secretarías, del presidente municipal, del gobernador del estado y de la Presidencia de la República no es una tarea de uno solo, ni tareas aisladas”, abundó.

Valencia Guzmán añadió que los servidores públicos del Gobierno de México permanecerán en la región que les corresponde el tiempo que sea necesario para trabajar de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, en la atención de las causas que generan violencia y llevar paz y bienestar a todas las comunidades.

La directora general de Mesas de Paz de la Secretaría de Gobernación, Martha Beatriz López López, señaló que en las Ferias del Bienestar las dependencias del Gobierno de México brindan información sobre los Programas, los servicios de salud; becas a estudiantes; se otorga atención del registro agrario nacional; del Servicio de Administración Tributaria (SAT); del FOVISSSTE; del Infonavit; así como una plática del IMSS; aunado a que se instaló una mesa con productos como café, frijoles, chocolate, entre otros, de las Tiendas Bienestar. Además de que se registran las necesidades de la población para su atención.

Por su parte, Roberto Pantoja Arzola, Delegado de Bienestar en el estado afirmó que el Gobierno de México a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lleva mayor bienestar, y refuerza la atención en temas como: seguridad; desarrollo económico con bienestar; infraestructura carretera, de caminos, de agua potable, de riego y saneamiento; Programas para el Bienestar; educación; salud; vivienda; cultura; mujeres; jóvenes; y planes de justicia para los pueblos indígenas.

Al evento asistieron la secretaria del Bienestar de Michoacán, Andrea Janet Serna Hernández, y el presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada, así como vecinos de esta localidad.