SECON exhorta a funcionarios de Querétaro a NO recibir regalos

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- El secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Oscar García González, anunció la campaña preventiva dirigida a funcionarios públicos de todas las dependencias estatales, denominada “No a los regalos”, a fin de recordarles que no solo en el mes de diciembre, sino en todo el año, no deben recibir obsequios con motivo de su función.

Detalló que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código de Ética prohíben exigir o aceptar cualquier tipo de dádiva, donativos, obsequios, no solo en beneficio del servidor público, sino a favor de su cónyuge, concubino, parientes consanguíneos o hasta terceras personas con las que el servidor público tenga una relación laboral, profesional, o de negocios; es decir; el círculo de abstención de regalos es muy amplio.

Además, la Secretaría de la Contraloría mantiene la certificación en la Norma ISO 37001 Antisoborno que contempla una política de regalos, como una acción más para tener funcionarios públicos íntegros.

Dicha campaña se lleva a cabo del 1 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, por lo que se va a promover que todos los servidores públicos se abstengan de recibir regalos de cualquier naturaleza que provengan de contratistas, proveedores o prestadores de servicio.

Las líneas de comunicación para denunciar a quienes reciban obsequios son: al teléfono 4422353482 Ext. 2000, página http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/repci, presencial en avenida Corregidora sur 16, colonia Cimatario, buzón electrónico quejasydenuncias@queretaro.gob.mx y en las Apps Denuncia Corrupción Querétaro y AppQro.

Cabe señalar que las sanciones pueden ir desde la amonestación, suspensión de 30 a 90 días, destitución, inhabilitación de 1 a 10 años y multa, dependiendo quién recibió el regalo, su jerarquía, si ha sido reincidente y de quién provenga el obsequio.

Por último, Oscar García aclaró que no se considera como regalo a los objetos promocionales como agendas, calendarios, tazas, plumas, etcétera; así como tampoco los otorgados por parte de las dependencias a sus colaboradores. Está permitida la aceptación de regalos entre compañeros de oficina derivado de fechas importantes.