Se suman dos nuevos establecimientos a Punto Naranja y Tapa Segura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 12:48:50

Morelia, Michoacán; 13 de diciembre de 2025.– Con la finalidad de fortalecer espacios más seguros y libres de violencias, los establecimientos Sala de Desamor y Desamor se integraron a la estrategia Punto Naranja, impulsada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Cabe destacar que dichos espacios también incorporan la estrategia Tapa Segura, como una herramienta de prevención que protege las bebidas y reduce riesgos en espacios de convivencia nocturna.

La Tapa Segura es una acción preventiva que busca evitar que se agreguen sustancias ilícitas en las bebidas, reduciendo así riesgos de agresión, fortaleciendo el autocuidado y la corresponsabilidad social en los espacios de convivencia.

Con esta medida, Sala de Desamor y Desamor refrenda su compromiso con la seguridad y el derecho de las mujeres y de todas las personas a disfrutar de los establecimientos de entretenimiento nocturno con mayor tranquilidad.

Al respecto, la titular de la Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, subrayó que: “Cuando un espacio decide sumarse a Punto Naranja, está enviando un mensaje claro: aquí cuidamos, aquí creemos en la prevención y aquí no toleramos ningún tipo de violencia. La Tapa Segura es una acción concreta que protege y genera confianza en la ciudadanía.”

Esta incorporación forma parte de la estrategia Punto Naranja, que se fortalece y consolida gracias a la confianza y participación de la ciudadanía, quienes de manera solidaria ponen a disposición sus negocios, espacios de trabajo e instituciones como lugares seguros para niñas, adolescentes y mujeres.

Desde el Gobierno de Morelia se reconoce y agradece la disposición de Sala de Desamor y Desamor por integrarse a esta red ciudadana que cuida y actúa, con el fin de seguir construyendo el mejor lugar para vivir.