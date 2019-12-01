Se suman al certificado ambiental Proforest Avocado, 25 empacadoras exportadoras de aguacate de Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 11:03:20
Morelia, Michoacán, 10 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que con la certificación estatal contra la deforestación, Proforest Avocado, 25 empacadoras de aguacate, que representan el 77 por ciento de la producción que se exporta a Estados Unidos, ya cuentan con esta regulación que garantiza las buenas prácticas y conservación de los bosques en Michoacán.

En reunión de trabajo con dependencias y delegaciones federales en materia de medio ambiente, se explicó que a través del sistema satelital Guardián Forestal, se han verificado 80 mil cortes de aguacate en 208 huertas que a la fecha han obtenido la certificación. 

Estas huertas certificadas avalan que el aguacate no proviene de bosques deforestados o que los productores realizan acciones para resarcir daños ocasionados por cambio de uso de suelo.

El mandatario puntualizó que otras 235 huertas se encuentran en proceso de certificación, lo que significa que existe interés para regularizar la producción y comercialización del aguacate. 

Recordó que a través del sistema satelital Guardián Forestal se han logrado detectar y denunciar huertas ilegales permitiendo avanzar con la estrategia de preservación y cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente.

Participaron en la reunión la Secretaría de Medio Ambiente del estado, la Comisión Forestal de Michoacán, Compesca, Procuraduría de Medio Ambiente, Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, Semarnat, Conagua, Profepa, entre otros.

