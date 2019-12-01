Sismo sacude Turquía y derrumba edificios; hay personas heridas y desaparecidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 14:16:58

Mármara, Turquía, 10 de agosto del 2025.- Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, situación que dejó varios heridos y provocó el colapso de al menos diez edificios.

El epicentro se localizó en el distrito de Sindirgi, provincia de Balikesir, a 11 kilómetros de profundidad, y ocurrió a las 19:53 horas locales, de acuerdo con datos de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

El alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, informó que en uno de los inmuebles colapsados lograron rescatar a cuatro personas, mientras los equipos trabajan para localizar a otras dos atrapadas.

También señaló que una farmacia ubicada en la planta baja quedó completamente destruida y que hay daños en distintos barrios.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, indicó que se mantienen labores de rescate para contactar a las víctimas sepultadas.

Por su parte, el ministro de Salud, Kemal Memisoglu, confirmó que cuatro heridos fueron trasladados a hospitales y ninguno se encuentra en estado grave.