Sismo sacude Turquía y derrumba edificios; hay personas heridas y desaparecidas

Sismo sacude Turquía y derrumba edificios; hay personas heridas y desaparecidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 14:16:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mármara, Turquía, 10 de agosto del 2025.- Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, situación que dejó varios heridos y provocó el colapso de al menos diez edificios.

El epicentro se localizó en el distrito de Sindirgi, provincia de Balikesir, a 11 kilómetros de profundidad, y ocurrió a las 19:53 horas locales, de acuerdo con datos de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

El alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, informó que en uno de los inmuebles colapsados lograron rescatar a cuatro personas, mientras los equipos trabajan para localizar a otras dos atrapadas.

También señaló que una farmacia ubicada en la planta baja quedó completamente destruida y que hay daños en distintos barrios.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, indicó que se mantienen labores de rescate para contactar a las víctimas sepultadas.

Por su parte, el ministro de Salud, Kemal Memisoglu, confirmó que cuatro heridos fueron trasladados a hospitales y ninguno se encuentra en estado grave.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registran fuertes enfrentamientos en Tepalcatepec, Michoacán 
Choque por alcance en Morelia, Michoacán, deja una persona herida
Sentencian a secuestrador en Pátzcuaro, Michoacán; privó de la libertad a un agricultor y una mujer
En Zacapu, Michoacán, aseguran explosivos trampa; estaban listos para detonar
Más información de la categoria
Sismo sacude Turquía y derrumba edificios; hay personas heridas y desaparecidas
Playas de Michoacán, tesoro del Pacífico que te conecta con la naturaleza: Sectur
Se suman al certificado ambiental Proforest Avocado, 25 empacadoras exportadoras de aguacate de Michoacán: Bedolla
Encuentran sin vida a hombre cerca de ciclovía en Morelia; tenía impactos de bala
Comentarios