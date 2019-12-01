Playas de Michoacán, tesoro del Pacífico que te conecta con la naturaleza: Sectur

Morelia, Michoacán, 10 de agosto de 2025.-Entre las riquezas naturales que Michoacán posee, sobresalen los más de 200 kilómetros de costa en el Pacífico, que abarcan los municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, mismos que destacan por mantener una imagen natural, alejada de los grandes hoteles y construcciones que modifican los paisajes y ecosistemas.

El Pacífico michoacano ofrece caletas, peñascos y playas ideales para el surf. Estos refugios naturales son clave para diversas especies de animales marinos, especialmente para las tortugas. De las siete especies que existen, tres arriban a las costas de Michoacán para descansar y desovar: la laud (gigante), la negra y la golfina. Puedes apreciarlas en Ixtapilla, Pichi, Colola, Maruata y Mexiquillo, informó el secretario de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

De las tres especies que desovan en el estado, la tortuga negra es endémica de Michoacán, pues solo se encuentra y anida en esta parte del planeta. Para protegerla, un decreto presidencial prohíbe su captura, por lo que cada año se establecen campamentos de vigilancia interinstitucional en los que participan especialistas, integrantes de la comunidad y estudiantes michoacanos.

Para los deportes acuáticos como el buceo y el snorkel, está Caleta de Campos; el ski acuático se puede practicar en la presa La Villita; el surfing, en Nexpa y La Ticla; la pesca deportiva del pez vela en Lázaro Cárdenas; y para acampar existen excelentes espacios en las tranquilas playas de La Soledad, San Juan de Alima y Maruata, entre otros.

Los esteros se convierten en refugios ideales gracias a su inaccesibilidad para el ser humano y para los grandes depredadores marinos. En estas zonas, diversas especies de aves locales y migratorias encuentran un espacio seguro. Además, funcionan como zonas de reproducción y crecimiento para especies acuáticas que, más tarde, con las mareas altas pueden ingresar al mar. Se pueden avistar cocodrilos, alevines, tortugas anfibias, camarones, cangrejos y langostinos o peces como el parvo y la lisa.

La gastronomía de las playas michoacanas es uno de sus grandes atractivos, con mariscos frescos y preparados al momento, además de recetas ancestrales heredadas a las hoy reconocidas cocineras tradicionales. Entre los platillos destacan el cazón, el huachinango, la langosta, el ostión, el camarón y, especialmente, el pescado dorado. Consulta la oferta que Michoacán tiene para ti en el sitio https://visitmichoacan.com.mx.