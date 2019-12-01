Se registran fuertes enfrentamientos en Tepalcatepec, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 13:40:32
Tepalcatepec, Mich., a 10 de agosto de 2025.- Fuetes enfrentamientos entre miembros de la delincuencia organizada se registraron la mañana del domingo al sur del municipio de Tepalcatepec.

Los hechos se registraron en la comunidad Las Mesas del Terrenate, donde los fuertes estruendos de rifles de grueso calibre alertaron a los pobladores.

Las balaceras se atribuyen a enfrentamientos entre miembros de la delincuencia organizada, por la operación en el municipio del Cártel de Tepalcatepec y la amenaza exterior del Cártel Jalisco Nueva Generaición.

Hasta el momento se desconoce el saldo de muertos, heridos o detenidos, mientras que las autoridades no han informado de estas balaceras.


 

