Sentencian a secuestrador en Pátzcuaro, Michoacán; privó de la libertad a un agricultor y una mujer

Morelia, Michoacán, 10 de agosto del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Vicente Antonio “N”, al acreditar su plena responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido el 13 de febrero de 2023, en agravio de una mujer y un hombre, en el municipio de Pátzcuaro.

Sobre el particular se informó que ante el Tribunal de Enjuiciamiento, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro demostró que, en la fecha mencionada, las víctimas se encontraban en un restaurante cuando fueron sorprendidas por el acusado y otra persona, quienes, portando un arma de fuego, las amagaron y privaron de la libertad.

Posteriormente las subieron a una camioneta y las trasladaron a un lugar despoblado del mismo municipio, donde obligaron al agricultor a comunicarse con distintas personas para exigir la cantidad de 600 mil pesos como pago para su liberación.

Tras varias horas de cautiverio, Vicente Antonio “N” y sus cómplices fueron sorprendidos por elementos de la Policía Municipal de Pátzcuaro, quienes, al percatarse de la situación, iniciaron una persecución que culminó con la detención del ahora sentenciado y la liberación de las víctimas.

Una vez desahogadas las pruebas recabadas por la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Vicente Antonio “N”. En próximos días se llevará a cabo la audiencia de individualización de la pena.