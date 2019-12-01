Encuentran sin vida a hombre cerca de ciclovía en Morelia; tenía impactos de bala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 10:20:14
Morelia, Michoacán, 10 de agosto del 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en un terreno baldío de la colonia José María Cabrera de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las inmediaciones de la avenida General Huerta, de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

