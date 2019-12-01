Choque por alcance en Morelia, Michoacán, deja una persona herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 13:14:06

Morelia, Michoacán, 10 de agosto del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un automovilista el cual chocó con su camioneta contra la parte trasera de un camión de carga, en hechos registrados sobre el Periférico Paseo de la República de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la Central de Abasto, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Irving Emmanuel “N”, de 43 años el cual fue trasladado a un hospital.

Entre tanto personal de tránsito se hizo cargo de las actuaciones concernientes al choque de una camioneta por alcance contra un camión torton.