Choque por alcance en Morelia, Michoacán, deja una persona herida

Choque por alcance en Morelia, Michoacán, deja una persona herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 13:14:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 10 de agosto del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un automovilista el cual chocó con su camioneta contra la parte trasera de un camión de carga, en hechos registrados sobre el Periférico Paseo de la República de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la Central de Abasto, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Irving Emmanuel “N”, de 43 años el cual fue trasladado a un hospital.

Entre tanto personal de tránsito se hizo cargo de las actuaciones concernientes al choque de una camioneta por alcance contra un camión torton.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registran fuertes enfrentamientos en Tepalcatepec, Michoacán 
Choque por alcance en Morelia, Michoacán, deja una persona herida
Sentencian a secuestrador en Pátzcuaro, Michoacán; privó de la libertad a un agricultor y una mujer
En Zacapu, Michoacán, aseguran explosivos trampa; estaban listos para detonar
Más información de la categoria
Sismo sacude Turquía y derrumba edificios; hay personas heridas y desaparecidas
Playas de Michoacán, tesoro del Pacífico que te conecta con la naturaleza: Sectur
Se suman al certificado ambiental Proforest Avocado, 25 empacadoras exportadoras de aguacate de Michoacán: Bedolla
Encuentran sin vida a hombre cerca de ciclovía en Morelia; tenía impactos de bala
Comentarios