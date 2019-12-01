Vinculan a proceso a presunto homicida del delegado de la FGR en Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas, a 10 de agosto de 2025.- Un Juez de Control Federal, determinó vincular a proceso a Jareth Roberto "N", por ser el presunto responsable del asesinato del delegado en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, quien fue ultimado el pasado 4 de agosto en Reynosa, Tamaulipas.

Según información de la Fiscalía General de la República, se le ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, misma que se efectuará en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Asimismo, el Juez otorgó al Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, cuatro meses para que presente la investigación complementaria.

Vázquez Reyna, perdió la vida el lunes pasado tras un ataque con un explosivo colocado en su auto, para luego ser rematado a balazos en el Bulevar Hidalgo, una de las principales avenidas de la ciudad de Reynosa, y de acuerdo a las autoridades la principal línea de investigación, como causa del ataque al funcionario, fue el aseguramiento de un cargamento de mil 800 millones de litros de gasolina realizado el pasado 26 de julio, en la ciudad antes mencionada.